巨人・山崎伊織投手が１５日、ジャイアンツ球場で「右肩コンディション不良」による離脱後初めて座った捕手にブルペンでの投球練習を行った。直球を中心に計５０球。「立ち投げはもう少し強い強度で投げていたんですけど、今日初めて座らせるのでそんなに思いっ切りは投げていないです。でもしっかり指にはかけて投げているので、ちゃんと段階を踏んで上げて来られていると思います」と振り返った。昨季チームトップの１１勝