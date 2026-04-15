サラリーマンの哀歓を描いた漫画や、軽妙な食のエッセーで知られた漫画家の東海林さだお（しょうじ・さだお、本名庄司禎雄＝しょうじ・さだお）さんが５日午前、心不全のため都内の病院で死去した。８８歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。手塚治虫さんに憧れて漫画家を志した。１９６０年代から雑誌で連載を手がけた。７４〜２０１４年に毎日新聞で連載した４コマ漫画「アサッテ君」は通算１万３７４９回に達した。週刊誌