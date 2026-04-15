初夏の伊豆を代表する柑橘「ニューサマーオレンジ」の出荷シーズンに入り、関係者が出荷作業に精を出しています。東伊豆町白田にある白鳥農園では、「ニューサマーオレンジ」の収穫が本格的に始まりました。一つひとつ袋掛けされ、表面に傷が付かないように丁寧に育てられた「ニューサマーオレンジ」は、色艶良く育っていました。一方、収穫された商品は、JAふじ伊豆第一共選場に運び込