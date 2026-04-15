歌手の華原朋美（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。長男（6）と満喫したユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での親子2ショットを多数披露した。【写真】「可愛い親子」ミニスカコーデでUSJを満喫する華原朋美＆長男の親子2ショット3月に、長男が保育園を卒園したことを報告した華原は、「子供がずっとずっと行きたかったUSJわくわくしながら行ってきました」と、ミニスカートにブーツを合わせたコーディネート