おもちゃ業界最大の商談専門見本市『おもちゃビジネスフェア2026』が15日、東京都立産業貿易センター台東館で開催された。開会式には、環境副大臣兼内閣府副大臣の辻清人氏も出席した。【写真】話題の「ぷっくりシール」やたまごっちも！ 各部門の第1位辻氏は、昨今の中東情勢を踏まえ、「ここで国際情勢を話すわけではないのですが、やはり避けては通れないと思います」と前置きを入れつつ、「今のイラン情勢が、玩具業界に与