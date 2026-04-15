7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催する世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』（以下、TIF2026）の出演者第3弾が発表された。【写真】『TIF』に出演が決定したASOBISYSTEM10組一覧第3弾出演者は、ASOBISYSTEM所属の全10組。日本のアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」からFRUITS ZIPPERのメンバーとして活動し、2025年にはソ