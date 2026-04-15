タレントの浜田翔子（40）が15日、自身のインスタグラムを更新。第4子男児の出産を発表した。「第4子出産しました」と報告。生まれたばかりの赤ちゃんを愛おしそうに抱きしめる写真などを公開した。「無事に会えてほっとしています」と安心した様子だった。「男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です。これからもよろしくお願いします」とつづった。浜田は2020年6月にユーチューバーのカブキンと結婚。21年12月28日に第1子男児