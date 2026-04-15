声優・俳優の津田健次郎、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が15日、都内で行われた『Schick HYDRO リニューアル・肌ケア啓発PRイベント』に参加した。【集合ショット】意外な組み合わせ！津田健次郎＆たくろう初対面となったが互いに「存じ上げております」とあいさつ。津田は『M-1』王者となったたくろうのファンだそうで「ネタを何回見たかわからないぐらい。本当に好きで。『M-1』のどっちのネタも見ました