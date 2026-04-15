タレントの藤本美貴（41）が14日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。学校あるあるについて語った。この日は短歌企画の第4弾で、春の育児短歌ママ会を開催。ゲスト、MC、視聴者から寄せられた短歌を紹介した。クラス替えを気にするのは親の方だという気持ちを詠った短歌が紹介されると「これ大好きなお母さんいる」と心当たりがある様子の藤本。「私は子供が何組とか別にどうでもいい、先生も誰