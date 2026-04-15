スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が15日、東京都内で行われた「平野歩夢スペシャルトークイベントsupportedbyUNIQLO」に出席した。イベントでは公式ドキュメンタリー「AYUMU」特別編＃2が上映されたほか、兄・英樹さん、弟・海祝（TOKIOインカラミ）と3兄弟そろってのトークショーなどで、集まったファン300人を盛り上げた。イベントで披露されたのは7月に公開予定の本編の一部で、2月の