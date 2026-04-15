【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１４日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はレイズ戦に３番一塁で出場し、九回に５号２ラン本塁打を放った。試合は５―８で敗れた。レッドソックスの吉田はツインズ戦に３番指名打者で出場し、４打数２安打だった。試合は０―６で敗れた。カブスの鈴木はフィリーズ戦に５番右翼で出て５打数１安打。チームは１０―４で勝利した。