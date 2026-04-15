アメリカのバンス副大統領は14日、「イランとの間には大きな不信感がある」として、和平交渉の難しさを語る一方、「非常に手ごたえを感じている」と述べ協議の進展に期待を示した。バンス副大統領：イランとの間には大きな不信感がある。その問題を一夜にして解決することはできないが、交渉相手は、合意を望んでいたと思う。バンス副大統領は訪問先のジョージア州で演説し、イランとの和平交渉の難しさを語るとともに、「非常に手