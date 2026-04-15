衆院内閣委で答弁する木原官房長官＝15日午前木原稔官房長官は15日の衆院内閣委員会で、陸上自衛官による自民党大会での国歌歌唱に関し、自衛隊法に抵触しないとの認識を示した上で「政治的に誤解を招くことがないかは別問題で、その点はしっかりと反省すべきだ」と述べた。防衛省内の報告体制に言及し「政務三役、あるいは官房長や事務次官まで上がっていれば、また別の判断があったかと思う」と語った。木原氏は防衛相経験者