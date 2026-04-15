シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（43）が15日までにXを更新。唐突につぶやかれたポストが注目を集めている。14日午後6時49分に「ちなみにですが人のライブに飛び入りの予定はございません」とポスト。前段では、同様の内容についてのポストはなかった。このポストに対し「予め知らせてくれて助かります」「そ、そんなあ」「それは振りでしょうか」「まるちゃんとコラボが忙しいもんね」などと書き込まれていた。