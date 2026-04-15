トヨタ「新型ヴォクシー」発表に反響殺到！「“オラオラ感”増量でカッコいい！」トヨタ2026年4月10日、ファミリー層を中心に支持を集めるミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の改良モデルを発表しました。同年5月6日からの発売が予定されているこの新型ヴォクシーは、デザインのブラッシュアップや装備の拡充、そしてパワートレインの整理など、多岐にわたるアップデートが施されており、早くも自動車ファンの間で大きな話題