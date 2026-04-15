この春、日本大学の式典に坂道グループが続けて出演した。3月25日の卒業式には日向坂46、4月8日の入学式には乃木坂46がサプライズで登場。式典という晴れの場にアイドルグループが立つこと自体も印象的だったが、より興味深いのは、その背景に卒業生メンバーの存在があったこと。日向坂46には金村美玖、乃木坂46には林瑠奈という同大学の卒業生がいるのだ。大学で学んだ時間やそこで築いた縁が、メンバー