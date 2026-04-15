私はフミコ。週末を挟んでも冷戦が続く中、娘のメイは出勤前に私にシワくちゃのシャツを突き出して、アイロンをかけるよう命じてきました。私はその言葉に静かな抵抗を決意し、きっぱり拒否。メイはふてくされながらも不慣れな手つきでアイロンをかけ始めましたが、案の定うまくいかなかったようです。捨て台詞を吐いて出かけていきましたが、私は「メイが反省するまで、私の人生を否定する甘えは許さない」と、自分からは歩み寄ら