きょう午後は雨雲が広がり、本降りの雨になりそうです。 【画像を見る】今後の雨シミュレーション いつどこで雨が降る？きょう正午～あす午前0時 正午前の名古屋市内です。朝から弱い雨が降ったりやんだりを繰り返しています。気温は18.3℃で、一枚軽く羽織るものがあるとよさそうです。 午後は、広い範囲で雨が降るでしょう。気温が上がらず、予想最高気温は、名古屋、岐阜、高山で19℃。津で18℃と、きのうより5