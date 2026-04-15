きのう正午過ぎに南陽市で発生した火災では、住宅など少なくとも９棟が被害にあったことが分かりました。 【画像】火災から一夜明けた現場骨組みがむき出しに... 現場では朝から実況見分が行われ、出火原因などを調べています。 警察と消防によりますと、きのう正午すぎ、南陽市漆山で「住宅が燃えている」などと付近の住民から通報がありました。 火災があったのは南陽市漆山の男性（７５）の住宅周辺で、火は次々と近くの