熊本地震の記憶を次世代につなごうと、14日夜、熊本県益城町で追悼の集いが開かれました。 【写真を見る】竹灯籠が照らす追悼の集い「記憶がなくなるのは怖いこと」熊本地震の激震地・益城町 益城町は熊本地震で震度7を2回、観測しました。 追悼式では、広場に並べられた約650基の竹でできた灯籠に火を灯し、集まった人たちが鎮魂の祈りを捧げました。 この集いは、木山仮設団地で住民やボランティアが行っていた追悼行事