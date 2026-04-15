新潟県警は15日、4月9日に見つかった身元不明の遺体が今年1月に十日町市内で行方不明となっていた樋口まりんさん(15)であると判明したと発表しました。 4月9日午前10時すぎ、長岡市釜ヶ島地内の信濃川河川敷で、石拾いをしていた男性から「信濃川右岸に遺体が漂着している」と警察に通報がありました。 その後の捜査で、遺体が今年1月に十日町市内で行方不明となっていた樋口まりんさん(15)であることが判明したということです