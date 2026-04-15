荒川弘氏による最新作を原作としたテレビアニメ『黄泉のツガイ』（毎週土曜後11:30）の第2話が11日にTOKYO MXほかで放送された。主人公・ユル役の小野賢章、双子の妹・アサ役の宮本侑芽は、原作を読んだ瞬間に“ワクワク”を感じたと口をそろえた。“ツガイ”という新たな仕掛けが物語をどう広げていくのか。出演決定時の喜びや役作り、アフレコの様子とともに、18日放送の第3話以降に向けて、本作の見どころを2人が語った。【