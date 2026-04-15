俳優・永山瑛太（43）の妻で歌手・木村カエラ（41）が14日、自身のインスタグラムを更新。ユニークな卒業式ショット＆手作り弁当を披露した。【写真】「卒業式服が可愛すぎる」卒業式で“拳を上げる”ユニークポーズをする木村カエラ木村は「3月末からここまで、怒涛の日々で、ようやく少し新生活に慣れてきたところです。バッタバタの日々。バッタになりそうです」と報告。「手はたくさん欲しいです。でも今しかないこの時間