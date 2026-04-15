◇ナ・リーグドジャース―メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に先発。初回に先頭打者弾を浴びたが、その後は持ち味の安定感を存分に発揮し、5回まで1安打1失点と試合をつくった。プレーボール直後の、まさかの被弾だった。初回、先頭のリンドアに対し、カウントを2―0と悪くすると、真ん中に入った95.3マイル（約153.3キロ）直球を右翼席へと