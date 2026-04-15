＜15日（水）の天気＞日本の南に前線が停滞し、前線上を低気圧が進んでいます。低気圧に近い西日本を中心に雨が降っていて雨脚の強まっているところもあります。午後は低気圧の東進とともに東日本にも雨の範囲が広がる見込みです。九州では雨がやんでくる一方で、東海や北陸は昼頃から、関東は夕方以降、東北北部も夜には雨が降り出すでしょう。夜は関東沖に低気圧が進むため、関東周辺で降り方が強まる予想です。夜遅くお休みの時