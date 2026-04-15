13日、別メニューで調整する高橋（左）。コンディション不良で離脱した＝シアトル近郊（共同）【シアトル共同】日本サッカー協会（JFA）は14日、女子日本代表「なでしこジャパン」の米国遠征に参加していたDF高橋はな（三菱重工浦和）が、コンディション不良で離脱したと発表した。同日にシアトルで米国との国際親善試合が行われたが、チームを離れて帰国の途についた。高橋は11日のカリフォルニア州サンノゼでの米国戦に先発