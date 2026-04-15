【モデルプレス＝2026/04/15】FMヨコハマ（84.7MHz）にて、人気アーティストが週替わりでDJを担当する番組「MIDNIGHT TERMINAL」の第4週として、黒嵜菜々子がプロデューサーを務める7人組アイドルグループRoot mimi（ルート ミミ）の出演が決定した。【写真】黒嵜菜々子、“ビジュ強すぎ”免許写真公開 本名に驚きの声も◆Root mimi、ラジオ番組決定番組のタイトルは「うさちゃん部屋をのぞきみみ〜！」。初回放送は4月22日となる