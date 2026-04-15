【モデルプレス＝2026/04/15】女優の佐々木希が、6月9日にカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（株式会社ワニブックス）を発売することが決定。あわせて、発売記念イベントが開催されることも発表された。【写真】38歳国民的女優、ミニ丈ルームウェアで美脚輝く◆佐々木希、10年ぶりのカレンダー決定2026年にデビュー20周年を迎える佐々木が10年ぶりとなるカレンダーを発売。本作は、“目が合いすぎる”