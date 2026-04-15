東京午前のドル円は１５９．０６円付近まで円安・ドル高推移。昨日にかけてのドル安がやや巻き戻され、ドル円は若干押し上げられているが、前日の値幅内で動意は限定的。イランからまだ前向きな反応はないものの、米国とイランの追加協議を巡る報道が増えており、模様眺めムードが強い。 ユーロ円は１８７円前半、ポンド円は２１５円後半で小動き。対ドルでユーロやポンドは弱含んでいる反面、円売り