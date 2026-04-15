『ゴジラ-0.0』ファーストティザー＜2026年11月3日(火・祝)劇場公開＞ 山崎貴監督「ゴジラ-0.0」のファーストティザーが公開された。合わせて、邦画初の「Filmed For IMAX」作品として制作されていることもアナウンスされた。公開日は2026年11月3日。 ゴジラシリーズの最新作「ゴジラ-0.0」は、2023年公開「ゴジラ-1.0」の続編。前作の死闘から2年後の世界を描く。ゴジラに立ち向かった主人