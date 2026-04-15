「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織は１５日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な顔ぶれの４人でディズニーシーを満喫する姿を披露した。玉井は「春菜さんにお誘いいただき東京ディズニーリゾート様からご招待いただいた東京ディズニーシー“スパークリング・ジュビリー“に行ってきました！」と投稿。お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜、元日向坂４６の加藤史帆、佐々木久美と４人で、人気キャラクター「ダッ