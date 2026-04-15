タレントの浜田翔子（４０）が１５日に自身のインスタグラムを更新し、第４子男児の出産を発表した。「第４子出産しました」と書き出し、赤ちゃんを抱っこして撮影した家族ショットを披露。「無事に会えてほっとしています」と心境を記した。子ども４人は全員が男児。「男の子４人兄弟、にぎやかさ倍増です」と家族が増えたことを喜び、「これからもよろしくお願いします」とメッセージを寄せた。浜田は２０２０年６月にユ