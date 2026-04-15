【飯塚カップ2026】東山高等学校 86−77 開志国際高等学校（4月11日／飯塚市総合体育館）【映像】1年生PG、驚愕の「逆手ブザービーター」（実際の映像）東山高等学校の1年生PG中川宗之助が、衝撃の逆手ブザービーターを沈めた。圧巻のテクニックにファンたちも驚きの声をあげている。東山は4月11日、高校バスケットボール男子の全国強豪4チームが激突する交流大会『MANDOM presents 飯塚カップ2026』で開志国際高等学校と対戦