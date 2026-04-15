災害関連死を含め278人が犠牲となった熊本地震から10年です。最大震度6弱を観測した大分県別府市では、年間40万人以上と外国人観光客が増加する中、行政や宿泊施設が避難への対応を模索しています。国内外から年間に700万人以上の観光客が訪れる別府市。10年前の熊本地震では、全国的に有名な観光地の由布市と別府市で震度6弱を観測。大分県内では建物被害が9600棟以上に上り、災害関連死で3人が亡くなりました。別府市文化国際課