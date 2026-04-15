声優・俳優の津田健次郎、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が15日、都内で行われた『Schick HYDRO リニューアル・肌ケア啓発PRイベント』に参加した。【集合ショット】意外な組み合わせ！津田健次郎＆たくろうCMに出演し、ナレーションも担当する津田。「こんなに大きな企業さんが、と予想外でした」と笑顔。CMは鏡越しで自身と話し、大阪弁も披露している。津田は「結構凝った設定で。現場では、スタッフさん