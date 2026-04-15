【国際親善試合】アメリカ代表 vs 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）【映像】浜野まいか、ニア上ズドンのゴラッソ！なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）はアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。日本時間4月15日の午前11時にキックオフされた。今年3月のAFC女子アジアカップでは6試合で29得点・1失点という圧倒的な強さで優勝し、FIFAランキングでも5位に浮上したなでしこジャパン。しかし、4月2