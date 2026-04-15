女子バスケットボール日本代表の田中こころ（20、ENEOSサンフラワーズ）が14日に、アメリカの女子プロリーグWNBAからドラフト指名を受け、コメントした。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技が実施32年ぶりの日本開催今回、3巡目となる全体38位でゴールデンステート・バルキリーズから指名された田中。ポジションはポイントガード。ロサンゼルス五輪で日本の司令塔として期待される逸材だ。日本