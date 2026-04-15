マグカップの取っ手からお尻が抜け出せない、ハムスターが、SNSで話題となっている。【映像】もがきまくり…抜け出す瞬間（実際の映像）マグカップの取っ手の中を通り抜けたいのに、なかなかお尻が抜けなくて、もがいているのは、キンクマハムスターのむぎちゃん。自分が思っていたより、ちょっと輪っかが小さかったみたい。思わず「がんばれー」と応援したくなってしまう。普段は、一緒に住