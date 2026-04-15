国民民主党の古川国会対策委員長は15日の記者会見で、自民党内から出ている国民民主党との連立拡大論について、「数だけそれで足りるからと考えるのであれば、我々は別に協力するつもりはない」との考えを示した。参院では自民・維新両党で過半数に達しない少数与党の状況が続いていて、自民党の石井参院幹事長は14日、安定した政権運営には国民民主党との連立拡大が「一番望ましい形だ」と述べた上で、まずは法案審議を通して信頼