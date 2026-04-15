TBS井上貴博アナウンサー（41）が、14日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。京都府南丹市の山林で見つかった子どもとみられる遺体が、3月下旬から行方が分からなくなっていた安達結希（あだちゆき）さん（11）と確認されたことを速報で伝え、視聴者に呼びかけを行った。午後6時15分ごろ「子どもとみられる小柄な遺体については、行方不明となっている11歳の安達結希さんさんであることが捜査関係者への取材で分