【第5話】 4月15日公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月15日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」第5話「分身の術」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第5話では、「暗鶚」の出那と譲刃がいよいよ本性を露わに兼一たちに襲い掛かってくる。一見弱そうに見えた彼らの、心の隙を突く攻撃に兼一は圧倒される……。 サン