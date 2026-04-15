4月15日（現地時間14日）、「NBAプレーオフ2026」進出をかけた「プレーイン・トーナメント2026」がスタート。イースタン・カンファレンスでは9位のシャーロット・ホーネッツと10位のマイアミ・ヒートが対戦した。 第1クォーターから1ケタ点差の接戦が繰り広げられるなか、第2クォーター開始早々にヒートにアクシデント。ゴール下付