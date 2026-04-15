音楽番組『Star Song Special』シーズン3の第3回が、4月16日16時よりPrime Videoにて独占配信開始。今回は矢作兼（おぎやはぎ）がMCを務め、Snow Man 岩本照、Travis Japan 松田元太がゲストとして登場する。 （関連：【画像あり】Snow Man 岩本照＆Travis Japan 松田元太がゲスト、『Star Song Special』シーズン3第3回場面カット） スタジオライブではB&ZAIがオリジナル曲「KISS'N'DOL」を披露。稲葉通陽