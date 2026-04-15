１５日の債券市場で、先物中心限月６月限は小幅続伸。米原油先物相場の下落が買い手掛かりとなったものの、日銀による早期の利上げ観測が上値を抑えた。 ブルームバーグ通信が１４日に「日銀は今月に示す新たな経済・物価見通しについて、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の高騰を主因に消費者物価の大幅な引き上げを検討する見込み」と報じたことが影響。債券先物は前日に買われた反動もあり、朝方に１２９円