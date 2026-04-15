MORE STARが、7th配信シングル「あしたの準備ができたなら」を本日4月15日にリリースした。 （関連：Rol3ert、OddRe:、ROIROM、さらさ、CIRRA……リアルサウンド編集部が選ぶ、2026年のネクストブレイクアーティスト） 今作は、大切な場所や仲間との別れと出会い、環境の変化に直面したときに感じる不安と期待を描いた楽曲。「離れたくない」「前に進みたい」という揺れる気持ちを軸に、“どんな選択でも自分な