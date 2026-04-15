１５日前引けの日経平均株価は前営業日比２８５円４５銭高の５万８１６２円８４銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億８１６４万株、売買代金概算は４兆７０２９億円。値上がり銘柄数は１０５７、対して値下がり銘柄数は４６５、変わらずは５４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方から大きく買い優勢に傾いた。日経平均は一時７００円あまりの上昇で５万８０００円台半ばまで上値を伸ばす場面があった