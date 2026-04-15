散歩中のむぎちゃん（⇒次へ）【画像を見る】「そっちには行きたくないんです！」全力拒否の柴犬がたまらん動物と暮らしていると、思わずクスッと笑ってしまうことや「自分の言葉を理解しているかも？」と思う瞬間はありませんか？Instagramで、散歩中の柴犬の様子の動画が「かわいすぎる」と話題になっています。■散歩をストライキした柴犬のむぎちゃん散歩をストライキ（⇒次へ）今回動画を投稿したのは柴犬 むぎ（＠shiba_mugi