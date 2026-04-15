開催：2026.4.15 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 5 - 8 [レイズ] MLBの試合が15日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとレイズが対戦した。 Wソックスの先発投手は、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。 1回表、4番 ライアン・ビレード 6球目を打ってレフトへのタイムリーツӦ