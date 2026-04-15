開催：2026.4.15 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 6 - 5 [ガーディアンズ] MLBの試合が15日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとガーディアンズが対戦した。 カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。 1回表、3番 ホセ・ラミレス 7球目を打ってライトスタンドへのホ&