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シャーロット・ホーネッツ vs マイアミ・ヒート 日付：2026年4月15日（水） 開催地：スペクトラム・センター（Charlotte） 最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 127 - 126 マイアミ・ヒート NBAのシャーロット・ホーネッツ対マイアミ・ヒートがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはシャーロット・ホ&